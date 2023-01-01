США U20 - Новая Зеландия U20 30 Мая прямая трансляция
Стадион: Мальвинас Аргентинас (Мендоса, Аргентина), вместимость: 45268
30 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США U20 - Новая Зеландия U20, которое состоится 30 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мальвинас Аргентинас (Мендоса, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Новая Зеландия U20
Главные тренеры
|Майкл Варас
|Даррен Базели
История личных встреч
|01.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 0
|02.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|0 : 4
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|04.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|01.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 0
|27.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|0 : 5
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|0 : 1
|01.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 0
|28.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| США U20
Новая Зеландия U20
|30.05
A02
| Узбекистан U20
Израиль U20
|31.05
A03
| Бразилия U20
Тунис U20
|31.05
A04
| Колумбия U20
Словакия U20
|31.05
A05
| Аргентина U20
Нигерия U20
|01.06
A06
| Англия U20
Италия U20
|01.06
A07
| Гамбия U20
Уругвай U20
|01.06
A08
| Эквадор U20
Южная Корея U20
|02.06
1/4 финала
|Метка
QF2
| Узбекистан U20 / Израиль U20
Бразилия U20 / Тунис U20
|03.06
QF3
| Колумбия U20 / Словакия U20
Англия U20 / Италия U20
|04.06
QF4
| Эквадор U20 / Южная Корея U20
Аргентина U20 / Нигерия U20
|04.06
QF1
| США U20 / Новая Зеландия U20
Гамбия U20 / Уругвай U20
|05.06
1/2 финала
|Метка
SF2
| WQF3
WQF4
|08.06
SF1
| WQF1
WQF2
|09.06
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|11.06
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|12.06