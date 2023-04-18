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Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 30 Мая прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
30 Мая 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Запад. 6-й матч
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 30 Мая 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 БВегас Голден Найтс
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3 БДаллас Старз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 4Даллас Старз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БВегас Голден Найтс
09.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4Даллас Старз
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
4 : 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
5 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
1 : 2 ОТ
4
2
16
15
QFE1
 Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 1
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 6
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 4
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 6
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
7 : 5
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
3
4
27
26
QFE3
 Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 2 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
4
3
17
17
QFE4
 Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 4 ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
4 : 5 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2 ОТ
4
2
23
21
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW4
 Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
2 : 3 ОТ
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
7 : 3
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
5 : 1
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
2 : 3
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
4 : 0
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
1 : 4
4
2
21
14
QFW2
 Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
3 : 4 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
3 : 2 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5
4
2
25
20
QFW1
 Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
5 : 2
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
4 : 5 ОТ
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
4 : 1
4
1
19
14
QFW3
 Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
4 : 6
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 2
3
4
19
18
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
1
4
10
14
SFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
3 : 2 ОТ
4
1
24
13
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 Даллас Старз
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 5 ОТ
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
7 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
3 : 6
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
6 : 3
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
2 : 1
4
3
26
26
SFW2
 Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
6 : 4
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
2 : 5
4
2
22
19
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
1 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
1 : 0
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
4 : 3
0
4
6
10
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
4 : 3 ОТ
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
3 : 2 ОТ
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
0 : 4
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 2 ОТ
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
2 : 4
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
30.05
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
01.06
3
2
15
12
Кубок Стэнли
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F
Флорида Пантерз
 
Флорида Пантерз
04.06
 
Флорида Пантерз
06.06
Флорида Пантерз
 
08.06
Флорида Пантерз
 
10.06
 
Флорида Пантерз
12.06
Флорида Пантерз
 
14.06
 
Флорида Пантерз
17.06
0
0
0
0

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