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Колумбия U20 - Словакия U20 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина), вместимость: 25000
31 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала
Колумбия U20
Словакия U20

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия U20 - Словакия U20, которое состоится 31 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия U20
Словакия U20
История личных встреч
28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Колумбия U201 : 1
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 2Колумбия U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 1 : 2Колумбия U20
10.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 0Колумбия U20
06.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Колумбия U201 : 3
26.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Словакия U200 : 2
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 2-й тур 2 : 1Словакия U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 0 : 4Словакия U20
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 США U20
Новая Зеландия U20
4 : 0
A02
 Узбекистан U20
Израиль U20
31.05
A03
 Бразилия U20
Тунис U20
31.05
A04
 Колумбия U20
Словакия U20
31.05
A05
 Аргентина U20
Нигерия U20
01.06
A06
 Англия U20
Италия U20
01.06
A07
 Гамбия U20
Уругвай U20
01.06
A08
 Эквадор U20
Южная Корея U20
02.06
1/4 финала
Метка
QF2
 Узбекистан U20 / Израиль U20
Бразилия U20 / Тунис U20
03.06
QF3
 Колумбия U20 / Словакия U20
Англия U20 / Италия U20
04.06
QF4
 Эквадор U20 / Южная Корея U20
Аргентина U20 / Нигерия U20
04.06
QF1
 США U20
Гамбия U20 / Уругвай U20
05.06
1/2 финала
Метка
SF2
 WQF3
WQF4
08.06
SF1
 WQF1
WQF2
09.06
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
11.06
Финал
Метка
F1
 WSF1
WSF2
12.06

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