Гамбия U20 - Уругвай U20 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
01 Июня 2023 года в 20:30 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала
Окончен
0 : 1
- 17'Мансур Мбайе
- 45+1'Мамин Саньянг
- 82'Эбрима Сингате
0'
45'
90'
- 38'Дамиан Гарсия
- 45+4'Лусиано Родригес
- 65'0:1Андерсон Дуарте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбия U20 - Уругвай U20, которое состоится 01 Июня 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбия U20
Уругвай U20
|1
|вр
|Па Эбу Дамфа
|3
|зщ
|Сайни Саньянг
|16
|зщ
|Бакари Джавара
86'
|4
|зщ
|Аладжи Сайне
|5
|зщ
|Дембо Сайдихан
|6
|пз
|Махмуду Баджо
|13
|пз
|Харуна Нджие
81'
|20
|нп
|Адама Боянг
|8
|нп
|Салифу Колли
62'
|9
|нп
|Мансур Мбайе
|21
|нп
|Мамин Саньянг
62'
|19
|нп
|Эбрима Сингате
62'
|2
|нп
|Ба Ламин Соу
62'
|14
|пз
|Мухаммед Саване
81'
|11
|нп
|Моду Маронг
86'
|12
|вр
|Рандалль Родригес
|13
|зщ
|Алан Маттурро
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
|2
|зщ
|Себастьян Боселли
|4
|зщ
|Матео Понте
|10
|пз
|Франко Гонсалес
90+3'
|14
|пз
|Дамиан Гарсия
62'
|5
|пз
|Фабрисио Диас
|11
|нп
|Хуан де лос Сантос
75'
|7
|нп
|Андерсон Дуарте
75'
|19
|нп
|Лусиано Родригес
|15
|пз
|Игнасио Соса
62'
|8
|пз
|Родриго Чагас
75'
|20
|нп
|Николас Сири
75'
|18
|пз
|Сантьяго Хоменченко
90+3'
Запасные
|17
|вр
|Юкассе Саньянг
|18
|вр
|Эбрима Джайте
|15
|зщ
|Мозес Джарджу
|7
|пз
|Байло Ба
|12
|пз
|Мухаммед Джобе
|10
|нп
|Каджалли Драмме
|21
|вр
|Хосе Арбио
|1
|вр
|Факундо Мачадо
|6
|зщ
|Матиас Де Ритис
|3
|зщ
|Матео Антони
Главные тренеры
|Абдулай Боянг
|Марсело Броли
История личных встреч
|29.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|25.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 2
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|4 : 0
|11.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|За 3-е место
|0 : 0 1 : 4
|08.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| США U20
Новая Зеландия U20
|4 : 0
A02
| Узбекистан U20
Израиль U20
|0 : 1
A03
| Бразилия U20
Тунис U20
|4 : 1
A04
| Колумбия U20
Словакия U20
|5 : 1
A05
| Аргентина U20
Нигерия U20
|0 : 2
A06
| Англия U20
Италия U20
|1 : 2
A07
| Гамбия U20
Уругвай U20
|0 : 1
A08
| Эквадор U20
Южная Корея U20
|02.06
1/4 финала
|Метка
QF2
| Израиль U20
Бразилия U20
|03.06
QF3
| Колумбия U20
Италия U20
|04.06
QF4
| Эквадор U20 / Южная Корея U20
Нигерия U20
|04.06
QF1
| США U20
Уругвай U20
|05.06
1/2 финала
|Метка
SF2
| WQF3
WQF4
|08.06
SF1
| WQF1
WQF2
|09.06
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|11.06
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|12.06