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Гамбия U20 - Уругвай U20 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
01 Июня 2023 года в 20:30 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала
Гамбия U20
Окончен
0 : 1
Уругвай U20

  • 17'
    Мансур Мбайе
  • 45+1'
    Мамин Саньянг
  • 82'
    Эбрима Сингате
0'
45'
90'
  • 38'
    Дамиан Гарсия
  • 45+4'
    Лусиано Родригес
  • 65'
    0:1
    Андерсон Дуарте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбия U20 - Уругвай U20, которое состоится 01 Июня 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбия U20
Уругвай U20
1ГамбияврПа Эбу Дамфа
3ГамбиязщСайни Саньянг
16ГамбиязщБакари Джавара
86'
4ГамбиязщАладжи Сайне
5ГамбиязщДембо Сайдихан
6ГамбияпзМахмуду Баджо
13ГамбияпзХаруна Нджие
81'
20ГамбиянпАдама Боянг
8ГамбиянпСалифу Колли
62'
9ГамбиянпМансур Мбайе
21ГамбиянпМамин Саньянг
62'
19ГамбиянпЭбрима Сингате
62'
2ГамбиянпБа Ламин Соу
62'
14ГамбияпзМухаммед Саване
81'
11ГамбиянпМоду Маронг
86'
12УругвайврРандалль Родригес
13УругвайзщАлан Маттурро
16УругвайзщФакундо Гонсалес
2УругвайзщСебастьян Боселли
4УругвайзщМатео Понте
10УругвайпзФранко Гонсалес
90+3'
14УругвайпзДамиан Гарсия
62'
5УругвайпзФабрисио Диас
11УругвайнпХуан де лос Сантос
75'
7УругвайнпАндерсон Дуарте
75'
19УругвайнпЛусиано Родригес
15УругвайпзИгнасио Соса
62'
8УругвайпзРодриго Чагас
75'
20УругвайнпНиколас Сири
75'
18УругвайпзСантьяго Хоменченко
90+3'
Запасные
17ГамбияврЮкассе Саньянг
18ГамбияврЭбрима Джайте
15ГамбиязщМозес Джарджу
7ГамбияпзБайло Ба
12ГамбияпзМухаммед Джобе
10ГамбиянпКаджалли Драмме
21УругвайврХосе Арбио
1УругвайврФакундо Мачадо
6УругвайзщМатиас Де Ритис
3УругвайзщМатео Антони
Главные тренеры
ГамбияАбдулай Боянг
УругвайМарсело Броли
История личных встреч
29.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 0 : 0Гамбия U20
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 2-й тур 1 : 2Гамбия U20
23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Гамбия U202 : 1
28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 1Уругвай U20
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Уругвай U202 : 3
23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Уругвай U204 : 0
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место Уругвай U200 : 0 1 : 4
08.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/2 финала Уругвай U201 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 США U20
Новая Зеландия U20
4 : 0
A02
 Узбекистан U20
Израиль U20
0 : 1
A03
 Бразилия U20
Тунис U20
4 : 1
A04
 Колумбия U20
Словакия U20
5 : 1
A05
 Аргентина U20
Нигерия U20
0 : 2
A06
 Англия U20
Италия U20
1 : 2
A07
 Гамбия U20
Уругвай U20
0 : 1
A08
 Эквадор U20
Южная Корея U20
02.06
1/4 финала
Метка
QF2
 Израиль U20
Бразилия U20
03.06
QF3
 Колумбия U20
Италия U20
04.06
QF4
 Эквадор U20 / Южная Корея U20
Нигерия U20
04.06
QF1
 США U20
Уругвай U20
05.06
1/2 финала
Метка
SF2
 WQF3
WQF4
08.06
SF1
 WQF1
WQF2
09.06
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
11.06
Финал
Метка
F1
 WSF1
WSF2
12.06

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