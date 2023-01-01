Эквадор U20 - Южная Корея U20 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
02 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала
Окончен
2 : 3
- 36'1:2Джастин Куэро
- 77'Кендри Паэс
- 84'2:3Себастьян Гонсалес
0'
45'
90'
- 11'0:1Ёун-Чун Ли
- 19'0:2Чун-Хон Пэ
- 48'1:3Сок-Хён Чхои
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор U20 - Южная Корея U20, которое состоится 02 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор U20
Южная Корея U20
|12
|вр
|Хильмар Напа
|16
|зщ
|Майки де ла Крус
77'
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|2
|зщ
|Сталин Валенсия
46'
|13
|зщ
|Даниэль де ла Крус
55'
|19
|пз
|Кендри Паэс
|8
|пз
|Себастьян Гонсалес
|5
|пз
|Оскар Самбрано
|9
|нп
|Джастин Куэро
|10
|нп
|Нильсон Ангуло
46'
|21
|нп
|Хосе Клингер
68'
|3
|зщ
|Кристиан Гарсия
46'
|7
|нп
|Алан Минда
46'
|11
|нп
|Кристофер Самбрано
55'
|18
|пз
|Томми Чамба
68'
|14
|нп
|Ариэль Мина
77'
|1
|вр
|Чун-Хон Ким
|13
|зщ
|Йе-Хун Чхои
82'
|20
|зщ
|Чи-Су Ким
|4
|зщ
|Сок-Хён Чхои
|2
|зщ
|Чхан-Ву Пак
|14
|пз
|Сан-Юн Кан
|6
|пз
|Хён-Пин Пак
69'
|8
|пз
|Сын-Вон Ли
61'
|10
|пз
|Чун-Хон Пэ
82'
|7
|нп
|Ён-Хак Ким
61'
|9
|нп
|Ёун-Чун Ли
|3
|зщ
|Ин-Тэк Хван
61'
|11
|нп
|Сон-Чин Кан
61'
|5
|зщ
|Чхан-Вук Ли
69'
|19
|зщ
|Со-Чун Пэ
82'
|15
|зщ
|Ёун-Кван Чхо
82'
Запасные
|20
|вр
|Тони Хименес
|1
|вр
|Кристиан Лоор
|6
|зщ
|Ельцин Эрике
|15
|пз
|Дениль Кастильо
|17
|нп
|Маэло Рентейра
|21
|вр
|Хюн-Хо Мун
|12
|вр
|Чун-Хун Ким
|17
|нп
|Чи-Хан Ли
|16
|нп
|Сын-Чун Ли
Главные тренеры
|Мигель Браво
|Ын-Чун Ким
История личных встреч
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|9 : 0
|24.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|28.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|25.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 2
|29.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|22.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 2
|30.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 3
|26.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| США U20
Новая Зеландия U20
|4 : 0
A02
| Узбекистан U20
Израиль U20
|0 : 1
A03
| Бразилия U20
Тунис U20
|4 : 1
A04
| Колумбия U20
Словакия U20
|5 : 1
A05
| Аргентина U20
Нигерия U20
|0 : 2
A06
| Англия U20
Италия U20
|1 : 2
A07
| Гамбия U20
Уругвай U20
|0 : 1
A08
| Эквадор U20
Южная Корея U20
|2 : 3
1/4 финала
|Метка
QF2
| Израиль U20
Бразилия U20
|03.06
QF3
| Колумбия U20
Италия U20
|04.06
QF4
| Южная Корея U20
Нигерия U20
|04.06
QF1
| США U20
Уругвай U20
|05.06
1/2 финала
|Метка
SF2
| WQF3
WQF4
|08.06
SF1
| WQF1
WQF2
|09.06
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|11.06
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|12.06