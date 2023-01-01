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Эквадор U20 - Южная Корея U20 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
02 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала
Эквадор U20
Окончен
2 : 3
Южная Корея U20

  • 36'
    1:2
    Джастин Куэро
  • 77'
    Кендри Паэс
  • 84'
    2:3
    Себастьян Гонсалес
0'
45'
90'
  • 11'
    0:1
    Ёун-Чун Ли
  • 19'
    0:2
    Чун-Хон Пэ
  • 48'
    1:3
    Сок-Хён Чхои
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор U20 - Южная Корея U20, которое состоится 02 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор U20
Южная Корея U20
12ЭквадорврХильмар Напа
16ЭквадорзщМайки де ла Крус
77'
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
2ЭквадорзщСталин Валенсия
46'
13ЭквадорзщДаниэль де ла Крус
55'
19ЭквадорпзКендри Паэс
8ЭквадорпзСебастьян Гонсалес
5ЭквадорпзОскар Самбрано
9ЭквадорнпДжастин Куэро
10ЭквадорнпНильсон Ангуло
46'
21ЭквадорнпХосе Клингер
68'
3ЭквадорзщКристиан Гарсия
46'
7ЭквадорнпАлан Минда
46'
11ЭквадорнпКристофер Самбрано
55'
18ЭквадорпзТомми Чамба
68'
14ЭквадорнпАриэль Мина
77'
1Южная КореяврЧун-Хон Ким
13Южная КореязщЙе-Хун Чхои
82'
20Южная КореязщЧи-Су Ким
4Южная КореязщСок-Хён Чхои
2Южная КореязщЧхан-Ву Пак
14Южная КореяпзСан-Юн Кан
6Южная КореяпзХён-Пин Пак
69'
8Южная КореяпзСын-Вон Ли
61'
10Южная КореяпзЧун-Хон Пэ
82'
7Южная КореянпЁн-Хак Ким
61'
9Южная КореянпЁун-Чун Ли
3Южная КореязщИн-Тэк Хван
61'
11Южная КореянпСон-Чин Кан
61'
5Южная КореязщЧхан-Вук Ли
69'
19Южная КореязщСо-Чун Пэ
82'
15Южная КореязщЁун-Кван Чхо
82'
Запасные
20ЭквадорврТони Хименес
1ЭквадорврКристиан Лоор
6ЭквадорзщЕльцин Эрике
15ЭквадорпзДениль Кастильо
17ЭквадорнпМаэло Рентейра
21Южная КореяврХюн-Хо Мун
12Южная КореяврЧун-Хун Ким
17Южная КореянпЧи-Хан Ли
16Южная КореянпСын-Чун Ли
Главные тренеры
ЭквадорМигель Браво
Южная КореяЫн-Чун Ким
История личных встреч
26.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Эквадор U209 : 0
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Эквадор U202 : 1
20.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 0Эквадор U20
28.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 0 : 0Эквадор U20
25.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Эквадор U201 : 2
29.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Южная Корея U200 : 0
26.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Южная Корея U202 : 2
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 1 : 2Южная Корея U20
30.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала Южная Корея U201 : 3
26.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 3-й тур 1 : 0Южная Корея U20
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 США U20
Новая Зеландия U20
4 : 0
A02
 Узбекистан U20
Израиль U20
0 : 1
A03
 Бразилия U20
Тунис U20
4 : 1
A04
 Колумбия U20
Словакия U20
5 : 1
A05
 Аргентина U20
Нигерия U20
0 : 2
A06
 Англия U20
Италия U20
1 : 2
A07
 Гамбия U20
Уругвай U20
0 : 1
A08
 Эквадор U20
Южная Корея U20
2 : 3
1/4 финала
Метка
QF2
 Израиль U20
Бразилия U20
03.06
QF3
 Колумбия U20
Италия U20
04.06
QF4
 Южная Корея U20
Нигерия U20
04.06
QF1
 США U20
Уругвай U20
05.06
1/2 финала
Метка
SF2
 WQF3
WQF4
08.06
SF1
 WQF1
WQF2
09.06
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
11.06
Финал
Метка
F1
 WSF1
WSF2
12.06

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