Сассуоло - Фиорентина 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
02 Июня 2023 года в 21:30 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фиорентина, которое состоится 02 Июня 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
|47
|вр
|Андреа Консильи
|21
|зщ
|Надир Цортеа
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|8
|пз
|Абду Арруи
|14
|пз
|Педро Обьянг
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|15
|нп
|Эмиль Сейде
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|11
|пз
|Нанитамо Иконе
|72
|пз
|Антонин Барак
|8
|пз
|Риккардо Сапонара
|7
|нп
|Лука Йович
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 3
|21.04.2018
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|4 : 2
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|47.7
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|40.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1