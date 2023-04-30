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Сассуоло - Фиорентина 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
02 Июня 2023 года в 21:30 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Сассуоло
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фиорентина, которое состоится 02 Июня 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
47ИталияврАндреа Консильи
21ИталиязщНадир Цортеа
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
8НидерландыпзАбду Арруи
14Экваториальная ГвинеяпзПедро Обьянг
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
9ИталиянпАндреа Пинамонти
15НорвегиянпЭмиль Сейде
31ИталияврМикеле Черофолини
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
3ИталиязщКристиано Бираги
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
38ИталияпзРоландо Мандрагора
11ФранцияпзНанитамо Иконе
72ЧехияпзАнтонин Барак
8ИталияпзРиккардо Сапонара
7СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
07.01.2023 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина2 : 1Сассуоло
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло2 : 1Фиорентина
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина2 : 2Сассуоло
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Сассуоло3 : 1Фиорентина
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина1 : 1Сассуоло
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Фиорентина1 : 3Сассуоло
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2Фиорентина
29.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина0 : 1Сассуоло
09.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Сассуоло3 : 3Фиорентина
21.04.2018 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 0Фиорентина
26.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 2 : 2Сассуоло
19.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Сассуоло1 : 2
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 4 : 2Сассуоло
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 0Сассуоло
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 1
24.05.2023 Кубок Италии Финал Фиорентина1 : 2
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Фиорентина
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 3 ДВФиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина37 14 11 12 50-42 53 47.7
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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