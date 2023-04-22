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Славия-Мозырь - Нафтан 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
02 Июня 2023 года в 18:20 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Славия-Мозырь
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Нафтан, которое состоится 02 Июня 2023 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
18.11.2017 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь1 : 2Нафтан
26.06.2017 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Нафтан0 : 2Славия-Мозырь
06.08.2016 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь2 : 0Нафтан
10.04.2016 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 1Славия-Мозырь
19.09.2015 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 3Нафтан
23.05.2015 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан1 : 1Славия-Мозырь
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Славия-Мозырь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь0 : 1
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 5 : 0Нафтан
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 1
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Нафтан
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
5 Славия-Мозырь9 4 2 3 9-8 14 51.9
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск9 1 5 3 8-9 8 29.6
11 Нафтан10 1 2 7 4-17 5 16.7
12 Динамо-Брест10 1 1 8 8-18 4 13.3
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

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