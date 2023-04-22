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Динамо-Брест - Минск 02 Июня прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Июня 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Динамо-Брест
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Минск, которое состоится 02 Июня 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Минск
Минск
История личных встреч
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 1Минск
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск2 : 0Динамо-Брест
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 2Минск
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 0Динамо-Брест
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск1 : 2Динамо-Брест
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1Минск
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест3 : 1Минск
05.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 2Динамо-Брест
01.09.2018 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест2 : 1Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 0Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 0Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 3Динамо-Брест
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Минск
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
5 Славия-Мозырь9 4 2 3 9-8 14 51.9
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск9 1 5 3 8-9 8 29.6
11 Нафтан10 1 2 7 4-17 5 16.7
12 Динамо-Брест10 1 1 8 8-18 4 13.3
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

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