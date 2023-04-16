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Денвер Наггетс - Майами Хит прямая трансляция 02.06.2023

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19520
02 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал. 1-й матч
Денвер Наггетс
Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Майами Хит, которое состоится 02 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
14.02.2023 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит108 : 112Денвер Наггетс
31.12.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс124 : 119Майами Хит
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит111 : 120Денвер Наггетс
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс113 : 96Майами Хит
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс123 : 106Майами Хит
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит82 : 109Денвер Наггетс
01.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс105 : 125Майами Хит
06.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс109 : 89Майами Хит
12.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс103 : 87Майами Хит
09.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит99 : 103Денвер Наггетс
23.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч 111 : 113Денвер Наггетс
21.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч 108 : 119Денвер Наггетс
19.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 103
17.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Денвер Наггетс132 : 126
12.05.2023 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч 100 : 125Денвер Наггетс
30.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 7-й матч 84 : 103Майами Хит
28.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 6-й матч Майами Хит103 : 104
26.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч 110 : 97Майами Хит
24.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Майами Хит99 : 116
22.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Майами Хит128 : 102
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE3
 Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
121 : 101
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
96 : 84
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
97 : 102
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
88 : 96
4
0
415
370
QFE2
 Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
112 : 99
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
119 : 106
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
130 : 122
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
121 : 129
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
117 : 119
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
120 : 128
4
2
727
695
QFE4
 Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
97 : 101
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
107 : 90
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
99 : 79
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
102 : 93
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
95 : 106
1
4
471
498
QFE1
 Милуоки Бакс
Майами Хит
Милуоки Бакс
Майами Хит
117 : 130
Милуоки Бакс
Майами Хит
138 : 122
Майами Хит
Милуоки Бакс
121 : 99
Майами Хит
Милуоки Бакс
119 : 114
Милуоки Бакс
Майами Хит
126 : 128 ОТ
1
4
594
620
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW3
 Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 123
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
114 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
126 : 125
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
99 : 118
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
100 : 120
3
4
796
811
QFW2
 Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
112 : 128
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
117 : 111 ОТ
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
116 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
125 : 85
2
4
628
673
QFW4
 Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
110 : 115
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
123 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
124 : 129
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
100 : 112
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
136 : 130
4
1
610
578
QFW1
 Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
109 : 80
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
111 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
114 : 108 ОТ
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
112 : 109
4
1
571
527
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFE1
 Нью-Йорк Никс
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
101 : 108
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
111 : 105
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
105 : 86
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
112 : 103
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
96 : 92
2
4
603
626
SFE2
 Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
115 : 119
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
102 : 114
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
116 : 115 ОТ
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
86 : 95
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
112 : 88
4
3
775
713
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFW1
 Денвер Наггетс
Финикс Санз
Денвер Наггетс
Финикс Санз
125 : 107
Денвер Наггетс
Финикс Санз
97 : 87
Финикс Санз
Денвер Наггетс
121 : 114
Финикс Санз
Денвер Наггетс
129 : 124
Денвер Наггетс
Финикс Санз
118 : 102
Финикс Санз
Денвер Наггетс
100 : 125
4
2
703
646
SFW2
 Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
112 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
127 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
121 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
122 : 101
2
4
659
676
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FE
 Бостон Селтикс
Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит
116 : 123
Бостон Селтикс
Майами Хит
105 : 111
Майами Хит
Бостон Селтикс
128 : 102
Майами Хит
Бостон Селтикс
99 : 116
Бостон Селтикс
Майами Хит
110 : 97
Майами Хит
Бостон Селтикс
103 : 104
Бостон Селтикс
Майами Хит
84 : 103
3
4
737
764
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FW
 Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
132 : 126
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
108 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
108 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
111 : 113
4
0
472
448
Финал
Метка1234567 Выигрыши Мячи
F
 Денвер Наггетс
Майами Хит
Денвер Наггетс
Майами Хит
02.06
Денвер Наггетс
Майами Хит
05.06
Майами Хит
Денвер Наггетс
08.06
Майами Хит
Денвер Наггетс
10.06
Денвер Наггетс
Майами Хит
13.06
Майами Хит
Денвер Наггетс
16.06
Денвер Наггетс
Майами Хит
19.06
0
0
0
0

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