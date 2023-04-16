Денвер Наггетс - Майами Хит прямая трансляция 02.06.2023
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19520
02 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал. 1-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Майами Хит, которое состоится 02 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|14.02.2023
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 112
|31.12.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 119
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 120
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 96
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 106
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|82 : 109
|01.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 125
|06.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 89
|12.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 87
|09.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 103
|23.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|111 : 113
|21.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|108 : 119
|19.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|108 : 103
|17.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|132 : 126
|12.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|100 : 125
|30.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток. 7-й матч
|84 : 103
|28.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток. 6-й матч
|103 : 104
|26.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток. 5-й матч
|110 : 97
|24.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток. 4-й матч
|99 : 116
|22.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток. 3-й матч
|128 : 102
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE3
| Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс121 : 101
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс96 : 84
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс97 : 102
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс88 : 96
Филадельфия Сиксерс
4
0
415
370
QFE2
| Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс112 : 99
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс119 : 106
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс130 : 122
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс121 : 129
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс117 : 119
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс120 : 128
Бостон Селтикс
4
2
727
695
QFE4
| Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс97 : 101
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс107 : 90
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс99 : 79
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс102 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс95 : 106
Нью-Йорк Никс
1
4
471
498
QFE1
| Милуоки Бакс
Майами Хит
Милуоки Бакс117 : 130
Майами Хит
Милуоки Бакс138 : 122
Майами Хит
Майами Хит121 : 99
Милуоки Бакс
Майами Хит119 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс126 : 128 ОТ
Майами Хит
1
4
594
620
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW3
| Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз126 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз114 : 97
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз126 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз99 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз100 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
3
4
796
811
QFW2
| Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз112 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс111 : 101
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс117 : 111 ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз116 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс125 : 85
Мемфис Гриззлиз
2
4
628
673
QFW4
| Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз110 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз123 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес Клипперс124 : 129
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс100 : 112
Финикс Санз
Финикс Санз136 : 130
Лос-Анджелес Клипперс
4
1
610
578
QFW1
| Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс109 : 80
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз111 : 120
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз114 : 108 ОТ
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс112 : 109
Миннесота Тимбервулвз
4
1
571
527
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE1
| Нью-Йорк Никс
Майами Хит
Нью-Йорк Никс101 : 108
Майами Хит
Нью-Йорк Никс111 : 105
Майами Хит
Майами Хит105 : 86
Нью-Йорк Никс
Майами Хит109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс112 : 103
Майами Хит
Майами Хит96 : 92
Нью-Йорк Никс
2
4
603
626
SFE2
| Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс115 : 119
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс102 : 114
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс116 : 115 ОТ
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс86 : 95
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс112 : 88
Филадельфия Сиксерс
4
3
775
713
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW1
| Денвер Наггетс
Финикс Санз
Денвер Наггетс125 : 107
Финикс Санз
Денвер Наггетс97 : 87
Финикс Санз
Финикс Санз121 : 114
Денвер Наггетс
Финикс Санз129 : 124
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс118 : 102
Финикс Санз
Финикс Санз100 : 125
Денвер Наггетс
4
2
703
646
SFW2
| Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс127 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз121 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс122 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
2
4
659
676
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FE
| Бостон Селтикс
Майами Хит
Бостон Селтикс116 : 123
Майами Хит
Бостон Селтикс105 : 111
Майами Хит
Майами Хит128 : 102
Бостон Селтикс
Майами Хит99 : 116
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс110 : 97
Майами Хит
Майами Хит103 : 104
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс84 : 103
Майами Хит
3
4
737
764
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FW
| Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс132 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс108 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс108 : 119
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс111 : 113
Денвер Наггетс
4
0
472
448
Финал
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
F
| Денвер Наггетс
Майами Хит
Денвер Наггетс02.06
Майами Хит
Денвер Наггетс05.06
Майами Хит
Майами Хит08.06
Денвер Наггетс
Майами Хит10.06
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс13.06
Майами Хит
Майами Хит16.06
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс19.06
Майами Хит
0
0
0
0