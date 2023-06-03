Зенит - Факел 03 Июня прямая трансляция

0'

Если «Факел» удержится на 12-й строчке, то это будет настоящее чудо.Колонка Григория Телингатера: «Факел» должен был вылетать. Его успех показывает, что в РПЛ есть место чуду 0'«Спартак» больше всех тратит на агентов, «Краснодар» — на молодёжный футбол.Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м: Как за год изменились доходы и расходы в РПЛ. Изучаем финансы клубов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Зенит» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.