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Зенит - Факел 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияВадим Валентинович Евсеев (и.о.)
История личных встреч
16.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Факел0 : 2Зенит
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Факел1 : 1Зенит
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 19-й тур Зенит2 : 1Факел
14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 5-й тур Факел1 : 2Зенит
05.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 29-й тур Факел0 : 0Зенит
27.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 15-й тур Зенит5 : 0Факел
16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 18-й тур Зенит0 : 1Факел
17.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 1-й тур Факел0 : 1Зенит
25.10.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 10-й тур Факел1 : 0Зенит
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Зенит
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Зенит
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 5Зенит
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Факел2 : 1
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Факел
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 0
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Факел
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Факел
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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