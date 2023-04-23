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Локомотив - Торпедо 03 Июня прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Локомотив М
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Торпедо М, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов (и.о.)
ИспанияЖозеп Клотет
История личных встреч
15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Торпедо М0 : 1Локомотив М
08.04.2015 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Локомотив М2 : 0Торпедо М
08.11.2014 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Торпедо М0 : 1Локомотив М
25.10.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 24-й тур Локомотив М0 : 0Торпедо М
14.05.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 9-й тур Торпедо М1 : 4Локомотив М
24.09.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 24-й тур Локомотив М0 : 3Торпедо М
22.05.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 9-й тур Торпедо М0 : 1Локомотив М
08.11.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 29-й тур Локомотив М3 : 1Торпедо М
28.03.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 3-й тур Торпедо М1 : 1Локомотив М
05.10.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 27-й тур Торпедо М1 : 0Локомотив М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 4Локомотив М
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Локомотив М1 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Локомотив М
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Торпедо М1 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Торпедо М0 : 3
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Торпедо М
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Торпедо М1 : 5
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Торпедо М
Текстовая трансляция
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Колонка Григория Телингатера — о лучшей новости в РПЛ.«Торпедо» и «Химки» вылетели из РПЛ: Классно, что вылетают «Химки» и «Торпедо». Маленькая победа футбола над бардаком 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Торпедо». Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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