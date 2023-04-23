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Пари Нижний Новгород - Химки 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Пари Нижний Новгород
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Химки, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Юран
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
22.11.2022 Фонбет Кубок России Группа A Химки1 : 1 1 : 3Пари Нижний Новгород
13.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 1 5 : 3Химки
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Химки3 : 0Пари Нижний Новгород
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Химки
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Химки1 : 1Пари Нижний Новгород
21.10.2020 Кубок России Группа 5 Пари Нижний Новгород1 : 1 9 : 10Химки
19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Химки
08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Химки0 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Химки
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Химки1 : 1
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Химки0 : 1
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 5 : 1Химки
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«Спартак» всё ещё может опередить ЦСКА, а «Крылья» — подняться на 12-е место.Изучаем расклады: Кто займёт второе место, а кому придётся играть в стыках? Расклады перед 30-м туром РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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