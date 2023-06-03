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ЦСКА - Ростов 03 Июня прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
ЦСКА
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА4 : 0Ростов
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов3 : 2ЦСКА
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур ЦСКА1 : 3Ростов
03.07.2019 Кубок Матч Премьер 3-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
05.08.2018 Россия - Премьер-Лига 2-й тур ЦСКА0 : 1Ростов
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 0ЦСКА
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 1ЦСКА
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА3 : 0
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) 1 : 2ЦСКА
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Ростов3 : 2
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Ростов
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Ростов
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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«Спартак» всё ещё может опередить ЦСКА, а «Крылья» — подняться на 12-е место.Изучаем расклады: Кто займёт второе место, а кому придётся играть в стыках? Расклады перед 30-м туром РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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