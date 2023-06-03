ЦСКА - Ростов 03 Июня прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|03.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|05.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 2
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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«Спартак» всё ещё может опередить ЦСКА, а «Крылья» — подняться на 12-е место.Изучаем расклады: Кто займёт второе место, а кому придётся играть в стыках? Расклады перед 30-м туром РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|77.0
|2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|63.2
|3
|Спартак М
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|62.1
|4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|60.9
|5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|56.3
|6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|54.0
|7
|Динамо М
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|51.7
|8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|49.4
|9
|Локомотив М
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|48.3
|10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|43.7
|11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|37.9
|12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|34.5
|13
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|33.3
|14
|Пари Нижний Новгород
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|31.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|20.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|14.9