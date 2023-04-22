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Крылья Советов - Спартак М 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Крылья Советов
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
ИспанияГильермо Абаскаль
История личных встреч
23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 1Спартак М
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М5 : 2Крылья Советов
30.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М1 : 0Крылья Советов
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
30.07.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Крылья Советов0 : 1Спартак М
09.11.2019 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Спартак М2 : 0Крылья Советов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Крылья Советов1 : 2Спартак М
18.05.2019 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Крылья Советов1 : 2Спартак М
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Спартак М3 : 1Крылья Советов
04.04.2018 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов1 : 3Спартак М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Крылья Советов
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Крылья Советов3 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Крылья Советов
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М2 : 1
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Спартак М
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 2Спартак М
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М1 : 1
Текстовая трансляция
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«Спартак» всё ещё может опередить ЦСКА, а «Крылья» — подняться на 12-е место.Изучаем расклады: Кто займёт второе место, а кому придётся играть в стыках? Расклады перед 30-м туром РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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