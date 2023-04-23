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Оренбург - Динамо М 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Оренбург
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияПавел Алексеевич Алпатов (и.о.)
История личных встреч
22.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М3 : 3Оренбург
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М1 : 0Оренбург
15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо М3 : 2Оренбург
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Оренбург2 : 2 4 : 3Динамо М
26.10.2021 Кубок России Группа 11 Оренбург0 : 3Динамо М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М0 : 1Оренбург
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Оренбург2 : 0Динамо М
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Оренбург1 : 0Динамо М
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Динамо М2 : 0Оренбург
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 3Оренбург
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Оренбург
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Оренбург
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 4
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 3Динамо М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Динамо М
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М0 : 2
Текстовая трансляция
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«Спартак» больше всех тратит на агентов, «Краснодар» — на молодёжный футбол.Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м: Как за год изменились доходы и расходы в РПЛ. Изучаем финансы клубов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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