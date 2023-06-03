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Урал - Сочи 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Урал
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
История личных встреч
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи2 : 2Урал
20.10.2022 Фонбет Кубок России Группа D Сочи2 : 3Урал
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал2 : 0Сочи
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 1Сочи
09.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Сочи2 : 0Урал
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 0Сочи
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Сочи0 : 0Урал
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Сочи2 : 0Урал
26.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Урал3 : 1Сочи
25.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Сочи0 : 0Урал
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 3Урал
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Урал
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 1Урал
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Урал
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Сочи1 : 1
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 4 : 0Сочи
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Сочи1 : 0
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Сочи
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи3 : 1
Текстовая трансляция
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«Спартак» больше всех тратит на агентов, «Краснодар» — на молодёжный футбол.Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м: Как за год изменились доходы и расходы в РПЛ. Изучаем финансы клубов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит29 20 7 2 73-20 67 77.0
2 ЦСКА29 16 7 6 52-26 55 63.2
3 Спартак М29 15 9 5 60-37 54 62.1
4 Ростов29 15 8 6 47-40 53 60.9
5 Ахмат29 15 4 10 49-37 49 56.3
6 Краснодар29 13 8 8 60-44 47 54.0
7 Динамо М29 13 6 10 49-42 45 51.7
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М29 12 6 11 51-45 42 48.3
10 Сочи29 11 5 13 37-53 38 43.7
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Факел29 6 12 11 36-47 30 34.5
13 Крылья Советов29 7 8 14 31-45 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород29 7 6 16 31-50 27 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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