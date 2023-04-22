Аяччо - Марсель 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Марсель, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аяччо
Аяччо
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Бенжамен Леруа
|25
|зщ
|Умар Гонсалес
|21
|зщ
|Седрик Авинель
|31
|зщ
|Тони Страта
|4
|пз
|Микаэль Баррето
|5
|пз
|Риад Нури
|6
|пз
|Матьё Кутадёр
|8
|пз
|Венсан Маршетти
|27
|пз
|Кевин Шпадануда
|20
|пз
|Мохамед Юссуф
|34
|нп
|Мусса Сумано
|16
|вр
|Пау Лопес
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|29
|зщ
|Исса Каборе
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|27
|пз
|Жордан Верету
|70
|нп
|Алексис Санчес
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Игор Тудор
История личных встреч
|08.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|04.04.2014
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|22.11.2013
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|15.03.2013
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|04.11.2012
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|09.03.2012
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|22.10.2011
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 5
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|5 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|76.6
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|73.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|65.8
| 4
Лига Европы
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|59.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|58.6
|6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|58.6
|7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|55.9
|8
|Клермон
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|50.5
|9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|49.5
|10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|46.8
|11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|45.9
|12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|42.3
|13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|40.5
|14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|39.6
|15
|Страсбург
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|36.0
|16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|20.7
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|20.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
|16.2