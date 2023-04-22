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Аяччо - Марсель 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Аяччо
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Марсель, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Марсель
Марсель
1ФранцияврБенжамен Леруа
25КамерунзщУмар Гонсалес
21ГваделупазщСедрик Авинель
31ФранциязщТони Страта
4ФранцияпзМикаэль Баррето
5ФранцияпзРиад Нури
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
8ФранцияпзВенсан Маршетти
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
20Коморские островапзМохамед Юссуф
34ФранциянпМусса Сумано
16ИспанияврПау Лопес
5АргентиназщЛеонардо Балерди
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
99ДР КонгозщШансель Мбемба
29Буркина-ФасозщИсса Каборе
7ФранциязщЖонатан Клосс
17ТурцияпзДженгиз Ундер
6ФранцияпзМаттео Гендузи
18УкраинапзРуслан Малиновский
27ФранцияпзЖордан Верету
70ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
08.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Марсель1 : 2Аяччо
04.04.2014 Франция - Лига 1 32-й тур Марсель3 : 1Аяччо
22.11.2013 Франция - Лига 1 14-й тур Аяччо1 : 3Марсель
15.03.2013 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель0 : 0Аяччо
04.11.2012 Франция - Лига 1 11-й тур Аяччо0 : 2Марсель
09.03.2012 Франция - Лига 1 27-й тур Аяччо1 : 0Марсель
22.10.2011 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель2 : 0Аяччо
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 3 : 0Аяччо
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Аяччо0 : 5
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 5 : 0Аяччо
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Аяччо0 : 0
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 3 : 0Аяччо
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Марсель
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Марсель
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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