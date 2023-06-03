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Осер - Ланс 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Осер
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ланс, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ланс
Ланс
1РумынияврЙонуц Раду
13АлжирзщАким Зедадка
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщСулейман Туре
14ГаназщГидеон Менса
97МадагаскарпзРайан Равелсон
12МалипзБирама Туре
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
7ФранциянпГотье Эн
17МалинпЛассин Синайоко
9Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
20ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0Осер
21.10.2019 Франция - Лига 2 11-й тур Ланс0 : 0Осер
09.03.2019 Франция - Лига 2 28-й тур Ланс2 : 0Осер
06.10.2018 Франция - Лига 2 10-й тур Осер1 : 2Ланс
11.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 38-й тур Ланс2 : 1Осер
31.07.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 1-й тур Осер1 : 0Ланс
15.04.2017 Франция - Лига 2 33-й тур Ланс0 : 1Осер
18.11.2016 Франция - Лига 2 15-й тур Осер1 : 1Ланс
01.04.2016 Франция - Лига 2 32-й тур Ланс3 : 0Осер
06.11.2015 Франция - Лига 2 14-й тур Осер1 : 2Ланс
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 1Осер
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Осер1 : 2
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 0Осер
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Осер1 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 1Осер
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ланс3 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 3Ланс
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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