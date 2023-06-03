Осер - Ланс 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ланс, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Йонуц Раду
|13
|зщ
|Аким Зедадка
|4
|зщ
|Жубал
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|97
|пз
|Райан Равелсон
|12
|пз
|Бирама Туре
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|7
|нп
|Готье Эн
|17
|нп
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Жоя Да Кошта
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Салис Самед
|8
|пз
|Секо Фофана
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Франк Эз
История личных встреч
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|21.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|0 : 0
|09.03.2019
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|1 : 2
|11.05.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 38-й тур
|2 : 1
|31.07.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 1-й тур
|1 : 0
|15.04.2017
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|0 : 1
|18.11.2016
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|1 : 1
|01.04.2016
|Франция - Лига 2
|32-й тур
|3 : 0
|06.11.2015
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|76.6
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|73.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|65.8
| 4
Лига Европы
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|59.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|58.6
|6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|58.6
|7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|55.9
|8
|Клермон
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|50.5
|9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|49.5
|10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|46.8
|11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|45.9
|12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|42.3
|13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|40.5
|14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|39.6
|15
|Страсбург
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|36.0
|16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|20.7
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|20.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
|16.2