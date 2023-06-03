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Ницца - Лион 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ницца
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
1ДанияврКаспер Шмейхель
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
21ФранцияпзАлексис Бека-Бека
28АлжирпзХишем Будауи
10ФранциянпСофьян Диоп
35ФранциянпБадредин Буанани
9НигериянпТеремас Моффи
24ФранциянпГаэтан Лаборде
1ПортугалияврАнтони Лопеш
20ФранциязщСаэль Кумбеди
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщНиколас Тальяфико
23БразилияпзТьяго Мендес
6ФранцияпзМаксанс Какере
88ФранцияпзКорентин Толиссо
26ФранциянпБрэдли Баркола
18ФранциянпРайан Шерки
47Бразилиянп Жеффиньо
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар (и.о.)
ФранцияЛоран Блан
История личных встреч
11.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Лион1 : 1Ницца
12.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Лион2 : 0Ницца
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца3 : 2Лион
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Лион2 : 3Ницца
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца1 : 4Лион
02.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца2 : 1Лион
30.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Ницца1 : 2Лион
23.11.2019 Франция - Лига 1 14-й тур Лион2 : 1Ницца
10.02.2019 Франция - Лига 1 24-й тур Ницца1 : 0Лион
31.08.2018 Франция - Лига 1 4-й тур Лион0 : 1Ницца
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 3Ницца
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 0Ницца
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Ницца
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Лион
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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