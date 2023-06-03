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Нант - Анже 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Нант
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Анже, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Анже
Анже
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
3БразилияпзАндрей Жиротто
29ФранцияпзКентен Мерлен
5ИспанияпзПедро Чиривелья
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
25ФранцияпзФлоран Молле
11ФранциянпМаркус Коко
27НигериянпМозес Саймон
14КамеруннпИгнатиус Ганаго
30ФранцияврЯхья Фофана
94ТунисзщЯн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
2ФранциязщБатиста Менди
4Босния и ГерцеговиназщХалид Шабанович
10ФранцияпзХимад Абделли
92СенегалнпСада Тиуб
23ФранциянпАдриен Уну
19СенегалнпАбдалла Сима
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
История личных встреч
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Анже1 : 1 2 : 4Нант
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Анже0 : 0Нант
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Нант1 : 1Анже
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Анже1 : 4Нант
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Анже1 : 3Нант
20.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Нант1 : 1Анже
07.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Анже2 : 0Нант
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Нант1 : 2Анже
20.01.2019 Франция - Лига 1 21-й тур Анже1 : 0Нант
24.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур Нант1 : 1Анже
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 1Нант
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 0Нант
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Анже2 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 2Анже
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 3 : 1Анже
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 2
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 4 : 2Анже
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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