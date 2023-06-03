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Труа - Лилль 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Труа
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Лилль, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Лилль
Лилль
1ПольшаврМатеуш Лис
18ФранциязщТьерно Бальде
2ЭквадорзщДжексон Поросо
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
12ПортугалиязщАбду Конте
39ФранциязщЯссер Ларуси
11Португалияпз Рони Лопеш
6МалипзРоминиг Куаме
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
27ФранцияпзКильян Донг
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
35КамерунпзКарлос Балеба
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
22СШАнпТимоти Веа
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
АвстралияПатрик Киснорбо
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль5 : 1Труа
08.01.2023 Кубок Франции 1/32 финала Лилль2 : 0Труа
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Труа3 : 0Лилль
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Лилль2 : 1Труа
20.01.2018 Франция - Лига 1 22-й тур Труа1 : 0Лилль
14.10.2017 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль2 : 2Труа
23.01.2016 Франция - Лига 1 22-й тур Лилль1 : 3Труа
21.11.2015 Франция - Лига 1 14-й тур Труа1 : 1Лилль
28.10.2015 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лилль2 : 1Труа
02.02.2013 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль1 : 1Труа
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 1Труа
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Труа1 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 4 : 0Труа
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Труа1 : 3
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Труа0 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Лилль
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 0Лилль
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Лилль3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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