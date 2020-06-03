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Реймс - Монпелье 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Реймс
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монпелье, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
4БельгиязщМаксим Бузи
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
21НидерландыпзАзор Матусива
8ШвецияпзЙенс Каюсте
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
70ФранцияпзАлексис Флипс
39ЯпониянпДзюня Ито
29АнглиянпФоларин Балогун
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
6ФранциязщКристофер Жюльен
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
27ФранциязщФету Мауасса
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранциянпАрно Норден
21ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл (и.о.)
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье1 : 1Реймс
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье0 : 0Реймс
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс3 : 3Монпелье
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Реймс0 : 0Монпелье
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Монпелье0 : 4Реймс
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Реймс1 : 0Монпелье
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс1 : 0Монпелье
24.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 4Реймс
01.09.2018 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс0 : 1Монпелье
30.04.2016 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс2 : 3Монпелье
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 3 : 0Реймс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс2 : 2
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Реймс
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 0
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 0Реймс
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье2 : 3
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 3Монпелье
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 5 : 4Монпелье
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 4Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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