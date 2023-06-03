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ПСЖ - Клермон 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
ПСЖ
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Клермон, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Клермон
Клермон-Ферран
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
4ИспаниязщСерхио Рамос
31ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
2МароккозщАшраф Хакими
14ИспаниязщХуан Бернат
15ПортугалияпзДанилу Перейра
6ИталияпзМарко Верратти
17Португалияпз Витинья
28ИспанияпзКарлос Солер
30АргентинанпЛионель Месси
7ФранциянпКилиан Мбаппе
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
2АлжирзщМехди Зеффан
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
18КосовопзЭльбасан Рашани
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
06.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Клермон0 : 5ПСЖ
09.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Клермон1 : 6ПСЖ
11.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ4 : 0Клермон
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 1ПСЖ
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 2ПСЖ
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ5 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 3ПСЖ
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Клермон2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Клермон
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Клермон2 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 1Клермон
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Клермон1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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