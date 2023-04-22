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Лорьян - Страсбург 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Лорьян
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Страсбург, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Страсбург
Страсбург
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
12КамерунзщДарлин Йонгва
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
19ФранцияпзЛоран Абергель
14ФранцияпзРомен Февр
80ФранцияпзЭнцо Ле Фе
9МалинпИбраима Коне
1БельгияврМатц Селс
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
22ФранциязщЖерзино Ньямси
24ГаназщАлександер Джику
2ФранциязщКолин Дагба
32ФранциязщФредерик Жильбер
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
8ФранцияпзМорган Сансон
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
19ФранцияпзХабиб Диарра
20СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Страсбург1 : 1Лорьян
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Лорьян0 : 0Страсбург
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Страсбург4 : 0Лорьян
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Страсбург1 : 1Лорьян
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Лорьян3 : 1Страсбург
16.02.2008 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян1 : 0Страсбург
01.09.2007 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 0Лорьян
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Лорьян
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 1Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 3Лорьян
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 1Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2Страсбург
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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