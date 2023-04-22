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Монако - Тулуза 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
Монако
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тулуза, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
16ГерманияврАлександр Нюбель
6ФранциязщАксель Дисаси
34ФранциязщКрислен Матсима
3ЧилизщГильермо Марипан
2Бразилиязщ Вандерсон
12БразилиязщКаю Энрике
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
44ФранцияпзЭлисс Бен-Сегир
17РоссияпзАлександр Головин
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
10БельгияпзБрехт Дежагере
5АвстралияпзДенис Генро
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
6МарокконпЗакария Абухляль
27НидерландынпТейс Даллинга
21БразилиянпРафаэл Ратан
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
ФранцияФилипп Монтанье
История личных встреч
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Монако
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза1 : 2Монако
02.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Тулуза
15.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза1 : 1Монако
24.02.2018 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза3 : 3Монако
04.08.2017 Франция - Лига 1 1-й тур Монако3 : 2Тулуза
29.04.2017 Франция - Лига 1 35-й тур Монако3 : 1Тулуза
14.10.2016 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза3 : 1Монако
24.01.2016 Франция - Лига 1 22-й тур Монако4 : 0Тулуза
22.08.2015 Франция - Лига 1 3-й тур Тулуза1 : 1Монако
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Монако
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 3 : 1Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Монако
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Тулуза1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 0Тулуза
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 0Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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