Монако - Тулуза 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тулуза, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
|16
|вр
|Александр Нюбель
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Каю Энрике
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|44
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|17
|пз
|Александр Головин
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|30
|вр
|Максим Дюпе
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|4
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|зщ
|Габриэль Суасо
|10
|пз
|Брехт Дежагере
|5
|пз
|Денис Генро
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|нп
|Закария Абухляль
|27
|нп
|Тейс Даллинга
|21
|нп
|Рафаэл Ратан
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Филипп Монтанье
История личных встреч
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|04.08.2017
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|14.10.2016
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|24.01.2016
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 0
|22.08.2015
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|76.6
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|73.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|65.8
| 4
Лига Европы
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|59.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|58.6
|6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|58.6
|7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|55.9
|8
|Клермон
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|50.5
|9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|49.5
|10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|46.8
|11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|45.9
|12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|42.3
|13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|40.5
|14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|39.6
|15
|Страсбург
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|36.0
|16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|20.7
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|20.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
|16.2