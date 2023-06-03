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Брест - Ренн 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Брест
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ренн, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ренн
Ренн
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
45ФранцияпзМахди Камара
9ФранциянпФранк Онора
10ФранциянпРомен дель Кастильо
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
15БениннпСтив Мунье
1ТурцияврДоган Алемдар
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
18ФранцияпзЖануэль Белосьян
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
21ХорватияпзЛовро Майер
10БельгиянпЖереми Доку
17КамеруннпКарл Токо Экамби
19ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн3 : 1Брест
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн0 : 0Брест
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Брест0 : 0Ренн
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Ренн2 : 2 ДВБрест
27.04.2013 Франция - Лига 1 34-й тур Брест0 : 2Ренн
08.12.2012 Франция - Лига 1 16-й тур Ренн2 : 2Брест
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 2Брест
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Брест2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 5Ренн
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн4 : 0
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Ренн
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ37 27 4 6 87-37 85 76.6
2
Лига чемпионов
Ланс37 24 9 4 65-28 81 73.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель37 22 7 8 67-39 73 65.8
4
Лига Европы
Лилль37 19 9 9 64-43 66 59.5
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн37 20 5 12 67-38 65 58.6
6 Монако37 19 8 10 69-56 65 58.6
7 Лион37 18 8 11 64-44 62 55.9
8 Клермон37 16 8 13 42-47 56 50.5
9 Ницца37 14 13 10 45-36 55 49.5
10 Лорьян37 14 10 13 50-52 52 46.8
11 Реймс37 12 15 10 44-42 51 45.9
12 Монпелье37 14 5 18 62-61 47 42.3
13 Тулуза37 12 9 16 49-56 45 40.5
14 Брест37 11 11 15 43-52 44 39.6
15 Страсбург37 9 13 15 50-57 40 36.0
16 Осер37 8 11 18 34-60 35 31.5
17
Зона вылета
Нант37 6 15 16 36-55 33 29.7
18
Зона вылета
Труа37 4 11 22 44-80 23 20.7
19
Зона вылета
Аяччо37 6 5 26 22-74 23 20.7
20
Зона вылета
Анже37 4 6 27 33-80 18 16.2

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