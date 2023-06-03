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Торино - Интер 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
03 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Торино
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Интер М, которое состоится 03 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Интер М
Милан
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
13ШвейцариязщРикардо Родригес
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
59РоссияпзАлексей Миранчук
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
1СловенияврСамир Ханданович
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
12ИталиязщРауль Белланова
8ГерманиязщРобин Госенс
5ИталияпзРоберто Гальярдини
14АлбанияпзКристьян Аслани
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
42ИталиянпДеннис Куратоло
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
10.09.2022 Италия - Серия А 6-й тур Интер М1 : 0Торино
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Торино1 : 1Интер М
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Интер М1 : 0Торино
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Интер М
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Интер М4 : 2Торино
13.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Интер М3 : 1Торино
23.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Торино0 : 3Интер М
27.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Торино1 : 0Интер М
26.08.2018 Италия - Серия А 2-й тур Интер М2 : 2Торино
08.04.2018 Италия - Серия А 31-й тур Торино1 : 0Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 4Торино
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Торино1 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 1Торино
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Торино
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Интер М3 : 2
24.05.2023 Кубок Италии Финал 1 : 2Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 1Интер М
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Интер М4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина37 14 11 12 50-42 53 47.7
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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