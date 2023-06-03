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Эмполи - Лацио 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Эмполи
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лацио, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лацио
Рим
13ИталияврГульельмо Викарио
30СловениязщПетар Стоянович
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ИталияпзАльберто Грасси
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
21ИталияпзЯкопо Фаццини
28ИталияпзНиколо Камбьяги
91ИталиянпРоберто Пикколи
94ИталияврИван Проведель
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
29ИталияпзМануэль Лаццари
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
5УругвайпзМатиас Весино
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
08.01.2023 Италия - Серия А 17-й тур Лацио2 : 2Эмполи
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Лацио3 : 3Эмполи
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Эмполи1 : 3Лацио
07.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Лацио1 : 0Эмполи
16.09.2018 Италия - Серия А 4-й тур Эмполи0 : 1Лацио
18.02.2017 Италия - Серия А 25-й тур Эмполи1 : 2Лацио
25.09.2016 Италия - Серия А 6-й тур Лацио2 : 0Эмполи
17.04.2016 Италия - Серия А 33-й тур Лацио2 : 0Эмполи
29.11.2015 Италия - Серия А 14-й тур Эмполи1 : 0Лацио
12.04.2015 Италия - Серия А 30-й тур Лацио4 : 0Эмполи
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 1Эмполи
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Эмполи4 : 1
15.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Эмполи
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи2 : 1
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Эмполи3 : 1
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Лацио3 : 2
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 1Лацио
12.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 2
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Лацио
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Лацио2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина37 14 11 12 50-42 53 47.7
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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