Эмполи - Лацио 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лацио, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лацио
Рим
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|30
|зщ
|Петар Стоянович
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|пз
|Альберто Грасси
|25
|пз
|Филиппо Бандинелли
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|94
|вр
|Иван Проведель
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|5
|пз
|Матиас Весино
|10
|пз
|Луис Альберто
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 3
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|07.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|18.02.2017
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|17.04.2016
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|29.11.2015
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|12.04.2015
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|47.7
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|40.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1