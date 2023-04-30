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Кремонезе - Салернитана 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия)
Кремонезе
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Салернитана, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Салернитана
Салерно
12ИталияврМарко Карнесекки
17ИталиязщЛеонардо Серникола
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
44ГрузиязщЛука Лочошвили
5МексиказщХоан Васкес
3ИталиязщЭмануэле Валери
6ДР КонгопзШарль Пикель
28ФранцияпзСуалихо Мейте
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
77НигериянпДавид Окереке
74ИталиянпФранк Тсаджут
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
8НорвегияпзЭмиль Бохинен
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
99ПольшанпКшиштоф Пёнтек
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
05.11.2022 Италия - Серия А 13-й тур Салернитана2 : 2Кремонезе
06.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Кремонезе0 : 1Салернитана
23.11.2020 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Салернитана2 : 1Кремонезе
29.06.2020 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Салернитана3 : 3Кремонезе
10.11.2019 Италия - Серия B Серия B. 12-й тур Кремонезе1 : 0Салернитана
26.02.2019 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Салернитана2 : 0Кремонезе
06.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Кремонезе0 : 0Салернитана
17.04.2018 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Кремонезе1 : 1Салернитана
19.11.2017 Италия - Серия B Серия B. 15-й тур Салернитана1 : 1Кремонезе
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 2Кремонезе
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Кремонезе1 : 5
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Кремонезе
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Кремонезе2 : 0
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Кремонезе
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Салернитана3 : 2
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 2Салернитана
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Салернитана1 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 1Салернитана
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина37 14 11 12 50-42 53 47.7
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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