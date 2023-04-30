Кремонезе - Салернитана 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
03 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Салернитана, которое состоится 03 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Салернитана
Салерно
|12
|вр
|Марко Карнесекки
|17
|зщ
|Леонардо Серникола
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|44
|зщ
|Лука Лочошвили
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Эмануэле Валери
|6
|пз
|Шарль Пикель
|28
|пз
|Суалихо Мейте
|19
|пз
|Микеле Кастаньетти
|77
|нп
|Давид Окереке
|74
|нп
|Франк Тсаджут
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|99
|нп
|Кшиштоф Пёнтек
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Паулу Соуза
История личных встреч
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|0 : 1
|23.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|2 : 1
|29.06.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|3 : 3
|10.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|1 : 0
|26.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|0 : 0
|17.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 1
|19.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 15-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|47.7
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|40.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1