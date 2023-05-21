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Израиль U20 - Бразилия U20 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина), вместимость: 25000
03 Июня 2023 года в 20:30 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала
Израиль U20
Бразилия U20

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U20 - Бразилия U20, которое состоится 03 Июня 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль U20
Бразилия U20
Главные тренеры
ИзраильОфир Хаим
БразилияРамон Менезес
История личных встреч
31.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 0 : 1Израиль U20
28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 3-й тур 1 : 2Израиль U20
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Израиль U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Израиль U201 : 2
31.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия U204 : 1
27.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Бразилия U202 : 0
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Бразилия U206 : 0
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 3 : 2Бразилия U20
20.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Финал Бразилия U201 : 2 ДВ
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 США U20
Новая Зеландия U20
4 : 0
A02
 Узбекистан U20
Израиль U20
0 : 1
A03
 Бразилия U20
Тунис U20
4 : 1
A04
 Колумбия U20
Словакия U20
5 : 1
A05
 Аргентина U20
Нигерия U20
0 : 2
A06
 Англия U20
Италия U20
1 : 2
A07
 Гамбия U20
Уругвай U20
0 : 1
A08
 Эквадор U20
Южная Корея U20
2 : 3
1/4 финала
Метка
QF2
 Израиль U20
Бразилия U20
03.06
QF3
 Колумбия U20
Италия U20
04.06
QF4
 Южная Корея U20
Нигерия U20
04.06
QF1
 США U20
Уругвай U20
05.06
1/2 финала
Метка
SF2
 WQF3
WQF4
08.06
SF1
 WQF1
WQF2
09.06
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
11.06
Финал
Метка
F1
 WSF1
WSF2
12.06

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