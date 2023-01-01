Колумбия U20 - Италия U20 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина), вместимость: 25000
04 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия U20 - Италия U20, которое состоится 04 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия U20
Италия U20
Главные тренеры
|Эктор Карденас
|Кармине Нунциата
История личных встреч
|31.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|5 : 1
|28.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|27.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|22.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|3 : 2
|11.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|За 3-е место
|0 : 0 1 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| США U20
Новая Зеландия U20
|4 : 0
A02
| Узбекистан U20
Израиль U20
|0 : 1
A03
| Бразилия U20
Тунис U20
|4 : 1
A04
| Колумбия U20
Словакия U20
|5 : 1
A05
| Аргентина U20
Нигерия U20
|0 : 2
A06
| Англия U20
Италия U20
|1 : 2
A07
| Гамбия U20
Уругвай U20
|0 : 1
A08
| Эквадор U20
Южная Корея U20
|2 : 3
1/4 финала
|Метка
QF2
| Израиль U20
Бразилия U20
|03.06
QF3
| Колумбия U20
Италия U20
|04.06
QF4
| Южная Корея U20
Нигерия U20
|04.06
QF1
| США U20
Уругвай U20
|05.06
1/2 финала
|Метка
SF2
| WQF3
WQF4
|08.06
SF1
| WQF1
WQF2
|09.06
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|11.06
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|12.06