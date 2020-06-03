Гомель - Белшина 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
03 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Белшина, которое состоится 03 Июня 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|18.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|20.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 3
|11.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|11.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 1
|10.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|11.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 2
|30.03.2014
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 1
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|28.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|10
|8
|1
|1
|22-5
|25
|83.3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|9
|6
|3
|0
|14-4
|21
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|74.1
|4
|Славия-Мозырь
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|56.7
|5
|БАТЭ
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53.3
|6
|Ислочь
|9
|4
|2
|3
|13-8
|14
|51.9
|7
|Гомель
|9
|2
|5
|2
|13-16
|11
|40.7
|8
|Сморгонь
|10
|3
|0
|7
|9-22
|9
|30.0
|9
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|33.3
|10
|Минск
|9
|1
|5
|3
|8-9
|8
|29.6
|11
|Нафтан
|11
|1
|2
|8
|4-18
|5
|15.2
|12
|Динамо-Брест
|10
|1
|1
|8
|8-18
|4
|13.3
|13
|Белшина
|9
|1
|2
|6
|6-18
|-6
|-11
|-22.2
|14
|Шахтёр С
|9
|7
|1
|1
|21-8
|-13
|-35
|-48.1
| 15
Зона вылета
|Энергетик-БГУ
|9
|3
|1
|5
|5-11
|-13
|-23
|-48.1