21:24 ()
Свернуть список

Гомель - Белшина 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
03 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Гомель
Белшина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Белшина, которое состоится 03 Июня 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
18.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель0 : 0 5 : 6Белшина
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель0 : 3Белшина
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина2 : 3Гомель
11.07.2015 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Белшина3 : 1Гомель
10.04.2015 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель2 : 0Белшина
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина1 : 2Гомель
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель3 : 1Белшина
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 3Гомель
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 2 : 2Гомель
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 7 : 3Белшина
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина0 : 2
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Белшина
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина0 : 3
28.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 1Белшина
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 Славия-Мозырь10 5 2 3 10-8 17 56.7
5 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск9 1 5 3 8-9 8 29.6
11 Нафтан11 1 2 8 4-18 5 15.2
12 Динамо-Брест10 1 1 8 8-18 4 13.3
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close