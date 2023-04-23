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Сморгонь - Энергетик-БГУ 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
03 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Сморгонь
Энергетик-БГУ

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Энергетик-БГУ, которое состоится 03 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
17.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Сморгонь2 : 2Энергетик-БГУ
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Энергетик-БГУ3 : 0Сморгонь
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Сморгонь
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Сморгонь
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 Славия-Мозырь10 5 2 3 10-8 17 56.7
5 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск9 1 5 3 8-9 8 29.6
11 Нафтан11 1 2 8 4-18 5 15.2
12 Динамо-Брест10 1 1 8 8-18 4 13.3
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

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