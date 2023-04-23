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Торпедо-БелАЗ - Шахтёр С 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
03 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Шахтёр С, которое состоится 03 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
11.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Шахтёр С1 : 0 3 : 5Торпедо-БелАЗ
04.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 1Шахтёр С
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С3 : 1Торпедо-БелАЗ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
05.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4Шахтёр С
19.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
14.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С2 : 0Торпедо-БелАЗ
09.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал 0 : 2Торпедо-БелАЗ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С7 : 3
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Шахтёр С
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 Славия-Мозырь10 5 2 3 10-8 17 56.7
5 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск9 1 5 3 8-9 8 29.6
11 Нафтан11 1 2 8 4-18 5 15.2
12 Динамо-Брест10 1 1 8 8-18 4 13.3
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

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