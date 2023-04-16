Ордабасы - Атырау 03 Июня прямая трансляция
03 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Атырау, которое состоится 03 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Атырау
Атырау
История личных встреч
|01.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|01.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|21.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|11.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|31.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|31.03.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|13
|9
|2
|2
|17-11
|29
|74.4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|11
|8
|2
|1
|24-9
|26
|78.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|11
|7
|1
|3
|13-7
|22
|66.7
|4
|Актобе
|11
|6
|3
|2
|22-11
|21
|63.6
|5
|Кайрат
|11
|5
|3
|3
|22-19
|18
|54.5
|6
|Атырау
|11
|5
|3
|3
|13-15
|18
|54.5
|7
|Тобол
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|51.5
|8
|Кайсар
|11
|5
|1
|5
|15-14
|16
|48.5
|9
|Шахтёр Крг
|11
|3
|3
|5
|14-16
|12
|36.4
|10
|Окжетпес
|11
|3
|2
|6
|12-13
|11
|33.3
|11
|Каспий
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|30.3
| 12
Зона вылета
|Жетысу
|11
|3
|1
|7
|8-17
|10
|30.3
| 13
Зона вылета
|Аксу
|12
|2
|1
|9
|11-23
|7
|19.4
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|12
|2
|0
|10
|9-18
|6
|16.7