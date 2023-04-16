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Тобол - Кызыл-Жар 03 Июня прямая трансляция

03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур
Тобол
Кызыл-Жар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кызыл-Жар, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
26.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Кызыл-Жар1 : 3Тобол
17.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Тобол2 : 0Кызыл-Жар
17.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Кызыл-Жар0 : 2Тобол
19.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Тобол2 : 0Кызыл-Жар
08.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кызыл-Жар0 : 1Тобол
12.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол2 : 0Кызыл-Жар
11.11.2018 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Тобол3 : 0Кызыл-Жар
31.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Тобол0 : 1Кызыл-Жар
01.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Кызыл-Жар1 : 2Тобол
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Тобол
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол1 : 0
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Тобол
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол2 : 3
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Тобол2 : 2
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кызыл-Жар0 : 1
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур 3 : 2Кызыл-Жар
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кызыл-Жар1 : 0
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
22.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кызыл-Жар1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана13 9 2 2 17-11 29 74.4
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы11 8 2 1 24-9 26 78.8
3
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар11 7 1 3 13-7 22 66.7
4 Актобе11 6 3 2 22-11 21 63.6
5 Кайрат11 5 3 3 22-19 18 54.5
6 Атырау11 5 3 3 13-15 18 54.5
7 Тобол11 5 2 4 15-15 17 51.5
8 Кайсар11 5 1 5 15-14 16 48.5
9 Шахтёр Крг11 3 3 5 14-16 12 36.4
10 Окжетпес11 3 2 6 12-13 11 33.3
11 Каспий11 2 4 5 10-17 10 30.3
12
Зона вылета
Жетысу11 3 1 7 8-17 10 30.3
13
Зона вылета
Аксу12 2 1 9 11-23 7 19.4
14
Зона вылета
Мактаарал12 2 0 10 9-18 6 16.7

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