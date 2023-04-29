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Мальорка - Райо Вальекано 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Мальорка
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Райо Вальекано, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Райо Вальекано
Мадрид
13СловакияврДоминик Грейф
15ИспаниязщПабло Маффео
20УругвайзщДжованни Гонсалес
24СловакиязщМартин Вальент
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
14ИспанияпзДани Родригес
11ИспанияпзМану Морланес
12ГанапзИддрису Баба
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
15ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
25ИспаниянпРауль де Томас
Главные тренеры
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
27.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано0 : 2Мальорка
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Мальорка2 : 1Райо Вальекано
02.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Райо Вальекано1 : 0Мальорка
22.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано3 : 1Мальорка
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Райо Вальекано1 : 3Мальорка
13.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Мальорка0 : 1Райо Вальекано
12.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Мальорка2 : 1Райо Вальекано
11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Райо Вальекано1 : 0Мальорка
19.04.2013 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1Райо Вальекано
24.11.2012 Испания - Примера 13-й тур Райо Вальекано2 : 0Мальорка
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 3 : 0Мальорка
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Мальорка
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Мальорка1 : 0
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Мальорка
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Райо Вальекано
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 2
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Райо Вальекано
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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