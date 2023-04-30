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Реал Сосьедад - Севилья 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Реал Сосьедад
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
1ИспанияврАлекс Ремиро
18ИспаниязщАндони Горосабель
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
4ИспанияпзАсьер Ильярраменди
8ИспанияпзМикель Мерино
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
9ИспаниянпКарлос Фернандес
1СербияврМарко Дмитрович
2АргентиназщГонсало Монтьель
23Бразилиязщ Маркан
14ФранциязщТанги Куасси
4НидерландызщКарим Рекик
18СенегалпзПап Гейе
8ИспанияпзЖоан Жордан
21ИспанияпзОливер Торрес
24АргентинапзАлехандро Гомес
25ИспаниянпБрайан Хиль
12ИспаниянпРафаэль Мир
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
09.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Севилья1 : 2Реал Сосьедад
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Севилья0 : 0Реал Сосьедад
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 0Севилья
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад1 : 2Севилья
09.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Севилья3 : 2Реал Сосьедад
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Реал Сосьедад0 : 0Севилья
29.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Севилья3 : 2Реал Сосьедад
10.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Севилья5 : 2Реал Сосьедад
04.11.2018 Испания - Примера 11-й тур Реал Сосьедад0 : 0Севилья
04.05.2018 Испания - Примера 36-й тур Севилья1 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0
31.05.2023 Лига Европы Финал Севилья1 : 1 4 : 1
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Севилья1 : 2
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Севилья
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Севилья0 : 0
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Севилья2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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