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Реал Мадрид - Атлетик 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Реал Мадрид
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик Б, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
8ГерманияпзТони Кроос
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
10ХорватияпзЛука Модрич
21Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
31ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
8ИспанияпзОйан Сансет
6ИспанияпзМикель Весга
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпИкер Муньяин
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
22.12.2021 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
05.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
22.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Реал Мадрид0 : 0Атлетик Б
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Реал Мадрид
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Реал Мадрид
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Реал Мадрид
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 0Атлетик Б
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 5 : 1Атлетик Б
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетик Б0 : 1
Текстовая трансляция
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Летнее трансферное окно пока не открыто, но клубы уже вовсю работают над предстоящими переходами.Дайджест интересных трансферных историй лета-2023: «Реал» нашёл замену Бензема в Англии, а Месси уже нервничает. Дайджест трансферов в Европе 0'Флорентино Пересу предстоит принять несколько судьбоносных решений летом.Впереди у «Реала» трудное лето: Уход Бензема — кошмар для «Реала». Он ломает всю трансферную стратегию клуба 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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