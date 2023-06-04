19:11 ()
Свернуть список

Эльче - Кадис 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Эльче
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Кадис, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Кадис
Кадис
13Испаниявр Эдгар Бадия
7АргентиназщЛисандро Магальян
5ИспаниязщГонсало Верду
2АргентиназщЛаутаро Бланко
17Испанияпз Хосан
26ИспанияпзДжон Дональд
20ИспанияпзХерард Гумбау
18ФранцияпзРанди Нтекья
16ИспанияпзФидель Чавес
11Испаниянп Тете
9АргентинанпЛукас Бое
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
22УругвайзщЛуис Эспино
24Испанияпз Феде
17АргентинапзГонсало Эскаланте
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
9ГондураснпЭнтони Лосано
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
16.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Кадис1 : 1Эльче
07.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Кадис3 : 0Эльче
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Эльче3 : 1Кадис
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Кадис1 : 3Эльче
28.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Эльче1 : 1Кадис
30.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Эльче0 : 0Кадис
08.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Кадис0 : 0Эльче
09.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Эльче1 : 0Кадис
04.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Кадис5 : 1Эльче
04.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Кадис2 : 1Эльче
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 0 : 1Эльче
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эльче1 : 1
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 1Эльче
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эльче1 : 0
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Эльче
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Кадис1 : 0
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 0Кадис
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Кадис2 : 0
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Кадис
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 5 : 1Кадис
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close