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Эспаньол - Альмерия 04 Июня прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Эспаньол
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Альмерия, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Альмерия
Альмерия
13ИспанияврФернандо Пачеко
14ИспаниязщБриан Оливан
2ИспаниязщОскар Хиль
23МексиказщСесар Монтес
5ИспаниязщФернандо Калеро
6ИспанияпзДенис Суарес
12БразилияпзВинисиус Соуза
10ИспанияпзСерхи Дардер
9Испаниянп Хоселу
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
13ИспанияврФернандо Мартинес
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
17ИспанияпзАлехандро Посо
23ПортугалияпзСаму Кошта
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
14Бразилиянп Лазаро
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
9МалинпЭль Билал Туре
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
27.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Альмерия3 : 1Эспаньол
19.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Альмерия1 : 1Эспаньол
20.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Эспаньол2 : 1Альмерия
25.01.2015 Испания - Примера 20-й тур Эспаньол3 : 0Альмерия
24.08.2014 Испания - Примера 1-й тур Альмерия1 : 1Эспаньол
27.04.2014 Испания - Примера 35-й тур Эспаньол1 : 2Альмерия
15.12.2013 Испания - Примера 16-й тур Альмерия0 : 0Эспаньол
05.02.2011 Испания - Примера 22-й тур Альмерия3 : 2Эспаньол
18.09.2010 Испания - Примера 3-й тур Эспаньол1 : 0Альмерия
25.04.2010 Испания - Примера 34-й тур Альмерия0 : 1Эспаньол
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 2Эспаньол
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 3
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Эспаньол
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эспаньол2 : 4
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 3 : 2Эспаньол
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Альмерия0 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Альмерия
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Альмерия3 : 0
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Альмерия
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Альмерия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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