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Осасуна - Жирона 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Осасуна
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Жирона, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Жирона
Жирона
1ИспанияврСерхио Эррера
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
20ИспаниязщМануэль Санчес
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
9АргентинанпЧими Авила
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
15ИспаниянпРубен Пенья
22ИспаниянпАймар Орос
13АргентинаврПауло Гассанига
11Испаниязщ Валери
4ИспаниязщАрнау Мартинес
2КолумбиязщБернардо Эспиноса
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
18ИспанияпзОриоль Ромеу
5ИспанияпзДавид Лопес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 1Осасуна
06.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 0Осасуна
18.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 2-й матч Жирона0 : 1Осасуна
15.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 1-й матч Осасуна2 : 1Жирона
03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Жирона0 : 0Осасуна
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Осасуна0 : 1Жирона
02.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Жирона3 : 0Осасуна
29.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Осасуна0 : 0Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Осасуна
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 0
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Осасуна
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Осасуна3 : 1
06.05.2023 Кубок Испании Финал 2 : 1Осасуна
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Жирона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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