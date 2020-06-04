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Бетис - Валенсия 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Бетис
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Валенсия, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Валенсия
Валенсия
1ЧиливрКлаудио Браво
23СенегалзщЮссуф Сабали
16АргентиназщХерман Песселья
19ИталиязщЛуис Фелипе
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
17Испанияпз Хоакин
10ИспанияпзСерхио Каналес
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ПортугалиязщТьерри Коррея
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
5БразилиязщГабриэл Паулиста
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
36ИспанияпзХави Герра
40ИспаниянпДиего Лопес
16БразилиянпСамуэл Лино
9НидерландынпДжастин Клюйверт
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
10.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Валенсия3 : 0Бетис
10.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Валенсия0 : 3Бетис
23.04.2022 Кубок Испании Финал Бетис1 : 1 5 : 4Валенсия
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Бетис4 : 1Валенсия
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Бетис2 : 2Валенсия
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Валенсия0 : 2Бетис
29.02.2020 Испания - Примера 26-й тур Валенсия2 : 1Бетис
23.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Бетис2 : 1Валенсия
21.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Бетис1 : 2Валенсия
28.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Валенсия1 : 0Бетис
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Бетис
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 0 : 0Бетис
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Бетис
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 2Валенсия
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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