Вильярреал - Атлетико М 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Пепе Рейна
|2
|зщ
|Кико Фемения
|23
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Пау Торрес
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|пз
|Йереми Пино
|7
|нп
|Жерар Морено
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Иво Грбич
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|6
|пз
|Коке
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|20
|пз
|Аксель Витсель
|24
|пз
|Пабло Барриос
|10
|нп
|Анхель Корреа
|8
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Диего Симеоне
История личных встреч
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|06.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|20.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Летнее трансферное окно пока не открыто, но клубы уже вовсю работают над предстоящими переходами.Дайджест интересных трансферных историй лета-2023: «Реал» нашёл замену Бензема в Англии, а Месси уже нервничает. Дайджест трансферов в Европе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|79.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|69.4
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|61.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57-38
|63
|56.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|53.2
|7
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|45.0
|8
|Атлетик Б
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|45.0
|9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|44.1
|10
|Райо Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|44.1
|11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|44.1
|12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|42.3
|13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|36.9
|14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|36.9
|15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|36.9
|16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|36.0
|17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|36.0
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|35.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
|21.6