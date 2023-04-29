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Вильярреал - Атлетико М 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Вильярреал
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврПепе Рейна
2ИспаниязщКико Фемения
23АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщПау Торрес
18ИспаниязщАльберто Морено
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспанияпзЙереми Пино
7ИспаниянпЖерар Морено
15СенегалнпНиколас Джексон
1ХорватияврИво Грбич
15ЧерногориязщСтефан Савич
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
3ИспаниязщСерхио Регилон
6Испанияпз Коке
17ИспанияпзСауль Ньигес
20БельгияпзАксель Витсель
24ИспанияпзПабло Барриос
10АргентинанпАнхель Корреа
8ФранциянпАнтуан Гризманн
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М0 : 2Вильярреал
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Атлетико М2 : 2Вильярреал
28.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал0 : 2Атлетико М
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Вильярреал
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
06.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 0Атлетико М
24.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М2 : 0Вильярреал
20.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал1 : 1Атлетико М
18.03.2018 Испания - Примера 29-й тур Вильярреал2 : 1Атлетико М
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Вильярреал
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал2 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Вильярреал
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 1Вильярреал
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 3Атлетико М
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М3 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Атлетико М
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1
Текстовая трансляция
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Летнее трансферное окно пока не открыто, но клубы уже вовсю работают над предстоящими переходами.Дайджест интересных трансферных историй лета-2023: «Реал» нашёл замену Бензема в Англии, а Месси уже нервничает. Дайджест трансферов в Европе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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