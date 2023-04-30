19:11 ()
Свернуть список

Вальядолид - Хетафе 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Вальядолид
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Хетафе, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
5ИспаниязщХави Санчес
12УругвайзщЛукас Оласа
24ИспанияпзХоакин Фернандес
6ИспанияпзАльваро Агуадо
17ИспанияпзРоке Меса
11ЭквадорпзГонсало Плата
10ИспаниянпОскар Плано
25КанаданпКайл Ларин
22ВенесуэланпДарвин Мачис
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
23СербиязщСтефан Митрович
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
21ИспаниязщХуан Иглесиас
5ИспанияпзЛуис Милья
20СербияпзНеманья Максимович
11ИспанияпзКарлес Аленья
14ИспаниянпХуанми Латаса
7ИспаниянпХайме Мата
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Хетафе2 : 3Вальядолид
06.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Вальядолид2 : 1Хетафе
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Хетафе0 : 1Вальядолид
23.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Вальядолид1 : 1Хетафе
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Хетафе2 : 0Вальядолид
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 2Хетафе
15.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Вальядолид1 : 1Хетафе
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Хетафе1 : 0Вальядолид
31.08.2018 Испания - Примера 3-й тур Хетафе0 : 0Вальядолид
27.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Вальядолид1 : 0Хетафе
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 0 : 0Вальядолид
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вальядолид3 : 1
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 2 : 0Вальядолид
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид0 : 3
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Вальядолид
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Хетафе
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close