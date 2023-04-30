Вальядолид - Хетафе 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Хетафе, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Хорди Масип
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|зщ
|Хави Санчес
|12
|зщ
|Лукас Оласа
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|6
|пз
|Альваро Агуадо
|17
|пз
|Роке Меса
|11
|пз
|Гонсало Плата
|10
|нп
|Оскар Плано
|25
|нп
|Кайл Ларин
|22
|нп
|Дарвин Мачис
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|7
|нп
|Хайме Мата
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|15.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|27.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|19.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 3
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|79.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|69.4
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|61.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57-38
|63
|56.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|53.2
|7
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|45.0
|8
|Атлетик Б
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|45.0
|9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|44.1
|10
|Райо Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|44.1
|11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|44.1
|12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|42.3
|13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|36.9
|14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|36.9
|15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|36.9
|16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|36.0
|17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|36.0
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|35.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
|21.6