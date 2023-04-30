Удинезе - Ювентус 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|29
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Адам Масина
|13
|зщ
|Ийенома Удогие
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|37
|пз
|Роберто Перейра
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|9
|нп
|Бету
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|15
|зщ
|Федерико Гатти
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|6
|зщ
|Данило
|11
|зщ
|Хуан Куадрадо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|пз
|Филип Костич
|22
|пз
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|08.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|4 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|49.1
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|39.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1