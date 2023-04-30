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Удинезе - Ювентус 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Удинезе
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
3МароккозщАдам Масина
13ИталиязщИйенома Удогие
2ИрландиязщФести Эбоселе
37АргентинапзРоберто Перейра
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
24СербияпзЛазар Самарджич
9Гвинея-Бисаунп Бету
1ПольшаврВойцех Щенсны
15ИталиязщФедерико Гатти
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
6Бразилиязщ Данило
11КолумбиязщХуан Куадрадо
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
17СербияпзФилип Костич
22АргентинапзАнхель Ди Мария
14ПольшанпАркадиуш Милик
7ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
ИталияАндреа Соттиль
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
07.01.2023 Италия - Серия А 17-й тур Ювентус1 : 0Удинезе
15.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус2 : 0Удинезе
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе2 : 2Ювентус
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе1 : 2Ювентус
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус4 : 1Удинезе
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе2 : 1Ювентус
15.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0Удинезе
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Ювентус3 : 1Удинезе
08.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Ювентус4 : 1Удинезе
06.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Удинезе0 : 2Ювентус
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 2Удинезе
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Удинезе0 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Удинезе
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе2 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе1 : 1
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Ювентус0 : 1
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 4 : 1Ювентус
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1 ДВЮвентус
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус2 : 0
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина38 15 11 12 53-43 56 49.1
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло38 12 9 17 47-61 45 39.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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