Рома - Специя 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Специя, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Специя
Специя
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|58
|зщ
|Филиппо Миссори
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|20
|пз
|Мохамед Камара
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|нп
|Никола Залевский
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Андреа Белотти
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|55
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|27
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|25
|пз
|Сальваторе Эспозито
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Леонардо Семпличи
История личных встреч
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|13.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|4 : 3
|19.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 3 Т
|16.12.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 2 : 4
|31.05.2023
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 4 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 4
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|49.1
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|39.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1