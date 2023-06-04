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Рома - Специя 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Рома
Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Специя, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Специя
Специя
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
3БразилиязщРожер Ибаньес
58ИталиязщФилиппо Миссори
52ИталияпзЭдоардо Бове
20ГвинеяпзМохамед Камара
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11ИталиянпАндреа Белотти
69ПольшаврБартломей Дронговский
55ПольшазщПшемыслав Висневски
4УэльсзщИтан Ампаду
43ГрециязщДимитриос Николау
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
8ШвецияпзАльбин Экдаль
25ИталияпзСальваторе Эспозито
6МароккопзМехди Бурабья
13ПольшапзАркадиуш Реца
11ГананпЭммануэль Гьяси
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияЛеонардо Семпличи
История личных встреч
22.01.2023 Италия - Серия А 19-й тур Специя0 : 2Рома
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Специя0 : 1Рома
13.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Рома2 : 0Специя
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Специя2 : 2Рома
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Рома4 : 3Специя
19.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Рома0 : 3 ТСпеция
16.12.2015 Кубок Италии 1/8 финала Рома0 : 0 2 : 4Специя
31.05.2023 Лига Европы Финал 1 : 1 4 : 1Рома
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 2 : 1Рома
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Рома2 : 2
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Рома
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Рома
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Специя0 : 4
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 0Специя
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Специя2 : 0
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Специя
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 2Специя
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина38 15 11 12 53-43 56 49.1
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло38 12 9 17 47-61 45 39.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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