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Милан - Верона 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
Милан
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
8ИталияпзСандро Тонали
10ИспанияпзБраим Диас
30БразилиянпЖуниор Мессьяс
17ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
1ИталияврЛоренцо Монтипо
29ИталиязщФабио Депаоли
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
61ФранцияпзАдриен Тамез
5ИталияпзМарко Фараони
28ДанияпзОливер Абильгор
7ИталияпзСимоне Верди
26БельгиянпСириль Нгонж
38АргентинанпАдольфо Гайч
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияМарко Цаффарони
История личных встреч
16.10.2022 Италия - Серия А 10-й тур Верона1 : 2Милан
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 3Милан
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Милан3 : 2Верона
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Верона0 : 2Милан
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 2Верона
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Милан1 : 1Верона
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Верона0 : 1Милан
05.05.2018 Италия - Серия А 36-й тур Милан4 : 1Верона
17.12.2017 Италия - Серия А 17-й тур Верона3 : 0Милан
13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 0Верона
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 1Милан
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Милан
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Верона1 : 1
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 1Верона
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Верона0 : 1
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 1Верона
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Верона0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина38 15 11 12 53-43 56 49.1
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло38 12 9 17 47-61 45 39.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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