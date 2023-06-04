Милан - Верона 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|33
|пз
|Раде Крунич
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Браим Диас
|30
|нп
|Жуниор Мессьяс
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|29
|зщ
|Фабио Депаоли
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|61
|пз
|Адриен Тамез
|5
|пз
|Марко Фараони
|28
|пз
|Оливер Абильгор
|7
|пз
|Симоне Верди
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|38
|нп
|Адольфо Гайч
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Марко Цаффарони
История личных встреч
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|05.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|13.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|49.1
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|39.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1