Лечче - Болонья 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|зщ
|Алексис Блен
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|28
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|22
|нп
|Ламек Банда
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|50
|зщ
|Андреа Камбьязо
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|99
|нп
|Муса Барроу
|9
|нп
|Марко Арнаутович
Главные тренеры
|Марко Барони
|Тьяго Мотта
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|05.02.2012
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.09.2011
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|13.03.2011
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|06.11.2010
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|17.05.2009
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|21.12.2008
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|49.1
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|39.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1