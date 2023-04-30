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Лечче - Болонья 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Лечче
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
16ИспанияпзХоан Гонсалес
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
22ЗамбиянпЛамек Банда
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
14ИталиязщКевин Бонифаци
26КолумбиязщДжон Лукуми
50ИталиязщАндреа Камбьязо
30НидерландыпзЙерди Схаутен
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
99ГамбиянпМуса Барроу
9АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияТьяго Мотта
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
23.10.2022 Италия - Серия А 11-й тур Болонья2 : 0Лечче
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Болонья3 : 2Лечче
22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Лечче2 : 3Болонья
05.02.2012 Италия - Серия А 22-й тур Лечче0 : 0Болонья
18.09.2011 Италия - Серия А 3-й тур Болонья0 : 2Лечче
13.03.2011 Италия - Серия А 29-й тур Лечче0 : 1Болонья
06.11.2010 Италия - Серия А 10-й тур Болонья2 : 0Лечче
17.05.2009 Италия - Серия А 36-й тур Болонья2 : 1Лечче
21.12.2008 Италия - Серия А 17-й тур Лечче0 : 0Болонья
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 1Лечче
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 0
12.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 2Лечче
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Лечче0 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 1Лечче
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Болонья2 : 2
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 5Болонья
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Болонья0 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Болонья
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина38 15 11 12 53-43 56 49.1
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло38 12 9 17 47-61 45 39.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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