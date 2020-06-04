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Аталанта - Монца 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Аталанта
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Монца, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Монца
Монца
57ИталияврМарко Спортьелло
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
3ДаниязщЙоаким Мехле
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
88ХорватияпзМарио Пашалич
17ДаниянпРасмус Хёйлунн
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4Бразилиязщ Марлон
3ИспаниязщПабло Мари
55ИталиязщАрмандо Иццо
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
84ИталиянпПатрик Чиурриа
17ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
37ИталиянпАндреа Петанья
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
05.09.2022 Италия - Серия А 5-й тур Монца0 : 2Аталанта
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 2Аталанта
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта3 : 1
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 0Аталанта
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта0 : 2
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта3 : 2
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Монца0 : 1
19.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 2Монца
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 0
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина38 15 11 12 53-43 56 49.1
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло38 12 9 17 47-61 45 39.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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